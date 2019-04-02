Украинцы «добавили» Скабееву в бюллетень для голосования на президентских выборах Фото: страница Ольги Скабеевой во «ВКонтакте»

Жители Украины во время президентских выборов, прошедших 31 марта, добавили в свой бюллетень для голосования российскую журналистку Ольгу Скабееву. Фото с листком для голосования, в котором Скабеева оказалась кандидатом на пост главы государства, было опубликовано в telegram-канале журналистки.

«Наш кандидат», — подписала фото Скабеева. Кандидатуру Скабеевой в качестве президента Украины поддержала главный редактор RT Марагрита Симоньян. «Скабееву в порошенки!» — написала она в своем telegram-канале.

Ранее Ольга Скабеева сняла шуточный ролик о ее участии в выборах президента Украины. Поводом для «выдвижения», по словам журналистки, стал тот факт, что украинцы не видят достойного кандидата.

Выборы президента на Украине состоялись 31 марта. По результатам голосования, в гонке за пост главы государства лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. Его ближайший оппонент — Петр Порошенко — 16,6%. На третьем месте оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,08% украинцев. Второй тур выборов президента на Украине назначен на 21 апреля.