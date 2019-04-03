02 апреля 2019
01 апреля 2019

В Зауралье задержан рецидивист, до смерти забивший брата половником

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 13:07
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Кухонный половник стал орудием убийства в Шумихе (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителя города Шумиха Курганской области обвинили в жестоком убийстве его старшего брата кухонным половником. 29-летний, ранее судимый мужчина задержан и заключен под стражу, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

Преступление было совершено вечером 31 марта в квартире, где проживали братья. «После совместного употребления алкоголя обвиняемый жестоко избил потерпевшего, используя также в качестве орудия преступления металлический половник», — приводят в ведомстве версию следствия. 41-летний потерпевший скончался от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый ранее был неоднократно судим за различные преступления имущественного характера и преступления против личности. В последний раз он вышел на свободу всего полгода назад — в октябре 2018 года. В настоящее время он является подозреваемым по еще одному уголовному делу, связанному с причинением телесных повреждений.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Шадринске Курганской области суд признал виновной женщину, обвиняемую в убийстве малолетнего ребенка своей подруги столовой ложков. Она приговорена к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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