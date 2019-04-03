На Ямале готовят VIP-экскурсию для федеральных чиновников

На Ямале готовятся принять большую делегацию из высокопоставленных федеральных чиновников, руководителей нефтегазовых компаний. Встреча пройдет в порту Сабетта в канун Международного арктического форума.
Ожидается, что на мероприятии должен присутствовать заместитель председателя правительства и глава Госкомиссии по Арктике Юрий Трутнев, а также представители Минприроды, Минразвития Дальнего Востока и Арктики, главы предприятий ТЭК, губернаторы арктических регионов и многие другие.
Источники агентства сообщили, что мероприятие в Сабетте — часть программы Международного арктического форума, который откроется в Санкт-Петербурге 9 апреля. Организатором выезда выступил «Ростатомофлот». Участники встречи должны провести совещание на тему «Перспективы развития Северного морского пути». Обсуждение пройдет на борту атомного ледокола «50 лет Победы», прямо в акватории Обской Губы, впадающей в Карское море. Мероприятие закрытое и пройдет без участия СМИ.
Собственные источники агентства сообщают, что выездное мероприятие носит скорее ознакомительный характер. Все вопросы о развитии Севморпути будут обсуждаться уже непосредственно на площадках форума в Санкт-Петербурге, куда участники встречи отправятся сразу из Сабетты.