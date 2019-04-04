Представитель Норкина: ведущий заболел из-за конфликтов с гостями

Журналист и телеведущий НТВ Андрей Норкин, внезапно пропавший из эфира, взял больничный из-за переутомления и стресса. Об этом РБК рассказал помощник журналиста Вячеслав Калашников.
«Это было просто переутомление, большая нагрузка, нервы», — заявил менеджер Норкина. Он объяснил, что здоровье телеведущего пошатнулось из-за постоянных конфликтов с гостями программы «Место встречи», которую ведет Норкин. «Общение с определенными индивидуумами в студии, когда в очередной сотый раз нужно опровергать их злобную, откровенную чушь», — пояснил Калашников.
Менеджер Норкина добавил, что журналист не мог относиться спокойно к происходящему в студии и ему приходилось постоянно «давить эмоции». «А это бесследно для организма не проходит», — резюмировал Калашников, добавив, что ведущий уже идет на поправку.
Ранее Норкин неожиданно исчез из эфира. Телеведущий покинул студию, после чего не появлялся на телеэкранах. На НТВ объяснили это тем, что Норкин внезапно взял больничный.