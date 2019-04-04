Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
«Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, — ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг», — говорится в сообщении. Телеведущая отметила, что гарантирует объективность и беспристрастность. Также она пообещала перевести свой гонорар за проведение дебатов в Международный валютный фонд в счет погашения внешнего долга Украины.
Ранее «URA.RU» сообщало, что победивший в первом туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский предложил действующему президенту провести дебаты на в Киеве стадионе «Олимпийский». Порошенко согласился, но отметил, что согласно прописанным в законе правилам дебатов, дискуссия должна проходить на базе общественного телевидения.
Согласно данным компании «Медиалогия» популярность Ольги Скабеевой резко возросла после того, как в январе 2019 года член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза оттолкнул телеведущую во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. По итогам января, Ольга возглавила рейтинг самых цитируемых журналистов, оставив позади Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян. Также Скабеева названа самой затравленной медиаперсоной в интернете, согласно исследованию компании «Крибрум».