Комарова спросит глав об обратной связи с населением Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова в пятницу встретится с главами пяти территорий региона. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Встречи пройдут с главами Пыть-Яха, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского и Белоярского районов. Мэры доложат о реализации приоритетных проектов, экономических показателях территорий, жилищных программах. «Одним из вопросов обсуждения станет то, как и насколько эффективно главой муниципалитета организована обратная связь с населением, какие формы организации обратной связи используются, какой результат дают. Встречи с главами анонсируются и транслируются онлайн в аккаунте Натальи Комаровой в Instagram. К примеру, эфиры встреч с главами Сургута, Нижневартовска, Кондинского и Березовского районов посмотрели больше трех тысяч пользователей», — отмечают в депсвязей ХМАО.

В этом году традиционные встречи с мэрами проходят в новом формате. Если раньше губернатор лично выезжала в муниципалитеты, то сейчас Наталья Комарова принимает градоначальников у себя в Ханты-Мансийске. По версии источников «URA.RU», сами мэры переживают, что вместо формального отчета теперь приходится реагировать и на запросы жителей в instagram-аккаунте губернатора.

«Раньше было проще, губернатору готовили отчет по муниципалитету, и мы понимали, к каким вопросам стоит готовиться. Сейчас любой житель может в Instagram написать, и придется отвечать, даже не понимая иногда сути проблемы», — рассказал на условиях анонимности один из мэров ХМАО. «Новый формат с Instagram, где все показывается в прямом эфире без всяких срезок — это здорово, но накладывает дополнительную ответственность на нас. Это сейчас в тренде, можно выразить респект губернатору, что она применяет такую механику», — отметил другой градоначальник.

По мнению политолога Александра Безделова, новый формат встречи с мэрами позволяет получить более оперативную и качественную обратную связь от жителей региона. «Это публичное общение, и, безусловно, социальные сети — инструмент, который позволяет наиболее активно и широко вовлекать жителей в вопросы государственного и муниципального управления. Другой вопрос, что Instagram хоть и популярная площадка, но ей больше пользуется молодежь. Возрастная часть югорчан может остаться за бортом такой обратной связи. Если использовать и другие соцсети, то уровень вовлеченности жителей станет гораздо выше», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало «URA.RU», губернатор Югры Наталья Комарова завела собственный аккаунт в Instagram. По данным источников агентства, глава ХМАО лично отвечает на вопросы жителей в директ соцсети и регулярно просматривает комментарии с жалобами в адрес властей, давая по итогам поручения подчиненным.