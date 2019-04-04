Жена журналиста Норкина озвучила его диагноз

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин покинул эфир из-за гипертонического криза. Об этом рассказала его супруга Юлия.
«У Андрея [Норкина — прим. ред.] случился гипертонический криз, стресс на фоне сахарного диабета», — сообщила жена журналиста «Московскому комсомольцу». Также она уточнила, что сейчас ее супруг лежит в больнице с высоким артериальным давлением и врачи пока что запретили ему разговаривать.
Ранее Андрей Норкин неожиданно для телезрителей исчез из эфира программы «Место встречи» после реплик гостей о ситуации на Украине, напоминает деловая газета «ВЗГЛЯД». Оказалось, что ведущему стало плохо и в итоге он покинул передачу, а после взял больничный. Менеджеры журналиста связывают его проблемы со здоровьем с постоянными стрессами и переутомлением, вызванными спецификой его программы.