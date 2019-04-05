Модель Ирина Шейк восхитила подписчиков откровенными снимками

Челябинка покорила поклонников глазами и наготой Фото: Ирина Шейк, Instagram

Уроженка Челябинской области, модель Ирина Шейк, опубликовала в соцсетях пикантные снимки. Фотосессия возбудила подписчиков.

На снимках на своей странице в Instagram Шейк позирует в туфлях на высоких каблуках, трусах и жакете, надетом на голое тело. Фанаты уральской модели восхитились образом. «Ее глаза такие потрясающие. Вау!», — написал shychix. «Богиня», — добавил пользователь ioannidiselias. «Чистая красота», — заметил anai_singer. «Великолепна», — прокомментировал brokenshed. «Вы удивительны, люблю вас», — признался el.papi. Пост набрал больше 95 тысяч «лайков».

Бойфрендом всемирно известной модели Ирины Шейк до 2015 года был знаменитый футболист Криштиану Роналду. Сейчас она замужем за актером Брэдли Купером. Пара воспитывает дочь.