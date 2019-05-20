Геофизики поехали в уральский город, где регулярно происходят землетрясения

При землетрясении в Катав-Ивановске сильно пострадала больница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Урале произошло мощное землетрясение

Группа ученых отправилась в город Катав-Ивановск, чтобы на месте изучить ситуацию с землетрясениями. Об этом сообщили «URA.RU» в институте геофизики УрО РАН.

«Землетрясения продолжают регулярно происходить как под самим Катав-Ивановском, так и в его окрестностях. Толчки незначительные, иногда чуть меньше одного балла, иногда немного более балла, которые фиксируют лишь приборы, тем не менее местные жители нервничают. Будет сделан ряд наблюдений, которые будут обработаны по итогам экспедиции», — сообщили в институте.

Ранее «URA.RU» писало, что после землетрясения 5 сентября 2018 года магнитудой 4,7 балла толчки под Катав-Ивановском стали фиксироваться регулярно. Ученые озабочены тем, что всего в 18 километрах от города находится ЗАТО Трехгорный, где производят ядерное оружие. Администрация президента РФ попросила УрО РАН изучить сейсмоситуацию в Челябинской области в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. По прогнозам ученых, сильное землетрясение в районе Катав-Ивановска может повториться вновь. Жители города опасаются за свою жизнь. Дом, пострадавший после осеннего землетрясения, расползается по швам, сквозь трещины в стенах видно улицу, а власти отказываются признать строение аварийным и расселить жильцов.