Ученые зафиксировали подземные толчки на Урале, в 18 км от ядерного производства

После сентябрьского землетрясения особенно пострадала больница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Урале произошло мощное землетрясение

В городе Катав-Ивановске Челябинской области ученые продолжают фиксировать подземные толчки. Беспокойство у специалистов вызывает тот факт, что в 18 километрах северо-восточнее города находится ЗАТО Трехгорный, где производят ядерное оружие.

«Толчки продолжаются, но ничего серьезного — один-два балла. Землетрясение если и будет, то не скоро, есть еще время. Организмы жителей перестроились, и они почему-то чувствуют эти незначительные колебания, которые иногда не каждый прибор зафиксирует», — рассказал «URA.RU» представитель института геофизики УрО РАН.

Ученые пожаловались на странное поведение челябинских властей. «Когда осенью после землетрясения мы выясняли, что случилось, и ничего поначалу не говорили, они нас ругали за то, что мы скрываем от людей правду. Когда мы позже сообщили, что толчки продолжаются и в городе или его окрестностях может произойти землетрясение в четыре балла, они нас обвинили в том, что мы создаем панику, что такое нельзя говорить», — рассказывают геофизики.

От Катав-Ивановска до закрытого города атомщиков по прямой всего 18 километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кроме того, ученые добавили, что министр общественной безопасности области Олег Климов после встречи с ними осенью обещал оплатить все работы, только бы они скорее провели исследования. В результате екатеринбургские геофизики несколько раз съездили в командировку в Катав-Ивановск за свой счет, но их работу так никто и не оплатил. «Я первый раз слышу, что кто-то им обещал. Кто обещал, тот пусть и платит. Я не являюсь бюджетораспорядителем», — сказал Олег Климов корреспонденту «URA.RU».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в районе Катав-Ивановска сохраняется сейсмическая активность. По прогнозам ученых, в городе возможно новое сильное землетрясение. Предыдущее, магнитудой 4,7 балла, произошло в 21 километре юго-восточнее Катав-Ивановска в ночь на 5 сентября 2018 года. После землетрясения во многих жилых домах появились трещины, особенно сильно пострадало здание больницы.