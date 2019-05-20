Родственники погибших устали ждать согласований властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию

Родственники погибших в самолете Ту-154, который разбился при вылете из Сочи в Сирию в 2016 году, не верят, что смогут установить монумент в память о жертвах. Открыть мемориал должны были 5 мая 2019 года, но, когда близкие погибших прилетели в Сочи, мероприятие отменили по решению местных властей.

«Родные погибших надеются, что памятник все-таки удастся открыть 12 июня, в День России, но пока у них есть только устные заверения [властей], что все препятствия устранены», — сообщает « Федеральное агентство новостей » со ссылкой на мать погибшего при катастрофе музыканта Кирилла Давиденко — Елену.

Все работы по проектировке и созданию монумента активисты провели без помощи властей. Проблемы начались в 2017 году, когда нужно было согласовать проект. «То, что рассказывают люди, не вписывается ни в какие человеческие рамки. Готова стела. От тебя ничего не просят, только решить вопросы согласования. И никакого внятного ответа нет», — сказал «URA.RU» глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который взял ситуацию под контроль. Он добавил, что не хотел бы думать, что затягивание сроков связано с коррупцией, и сказал, что это «похоже на безразличие» к огромной трагедии.

«Со стороны фонда мы проведем мониторинг событий в новейшей истории России, которые, по нашему мнению, должны быть увековечены памятниками и памятными знаками. А за волокиту в таких вещах чиновникам надо давать по рукам», — отметил Малькевич.

«URA.RU» не удалось взять комментарий в администрации губернатора Краснодарского края. В приемной попросили направить письменный запрос.

Сейчас памятник готов. Он находится на территории сочинского санатория «Знание».

Самолет Ту-154 упал в Черное море при вылете из Сочи в Сирию, где должен был пройти благотворительный новогодний концерт, напоминает «Утро.ру». Борт летел из Москвы и приземлился в курортном городе для дозаправки. В самолете были музыканты ансамбля имени Александрова, военные и журналисты, среди которых глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Погибли все 92 человека, находящиеся на борту — 84 пассажира и восемь членов экипажа. Официальные итоги расследования до сих пор не опубликованы. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотов.