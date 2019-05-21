«Реальные пацаны» ответили авторам рейтинга, где Пермь названа самым хамским городом страны

Актеры телесериала «Реальные пацаны» раскритиковали рейтинг самых «хамских» городов России, который был опубликован компанией ZOOM MARKET. Владимир Селиванов и Армен Бежанян заявили «URA.RU», что нельзя доверять подобным рейтингам, а Пермь и уральцы хамят ничуть не больше других россиян.
«Я вообще считаю, что у нас, наоборот, люди более сдержанные. Хотя бы потому что в Перми и на Урале достаточно холодно», — пояснил «URA.RU» Селиванов. «Я не считаю Пермь хамским городом. Я люблю его и поэтому живу тут», — сказал агентству Бежанян. Актеры считают, что уральские города ничем не выделяются из общей массы других в плане хамского отношения горожан друг к другу.
«Надо ответить этим авторам рейтинга также по-хамски и просто наплевать на них», — заявил Бежанян. «Я бы рекомендовал уральцам не верить подобному рейтингу. Мы же не знаем достоверно, кто и как проводил опросы, чтобы узнать, какой город самый хамский в стране», — добавил Селиванов.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что, по рейтингу компании ZOOM MARKET, самыми хамскими городами России считаются Пермь, Челябинск, Саратов, Москва, Брянск и Екатеринбург. В мае 2019 года участникам исследования задавали три вопроса: «Вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего Вам хамят? Вы сами часто хамите?» По итогам ответов 3240 респондентов был составлен рейтинг из 27 самых хамских городов России.