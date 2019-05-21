На свободное место в Тюменской облдуме претендует оппозиционный депутат

Мурат Тулебаев (на фото справа) не подтверждает, но и не опровергает вероятность своего участия в довыборах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат городской думы Тюмени Мурат Тулебаев станет участником довыборов в областную думу от партии ЛДПР. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на собственный источник. Место освободилось после перехода депутата Олега Чемезова на пост заместителя губернатора Свердловской области. В разговоре с «URA.RU» сам Тулебаев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Пока не могу сказать [что буду участвовать в довыборах]. Но понимаю, почему коллеги называют меня кандидатом: я уже шесть лет депутатствую, давно работаю именно по Калининскому округу. Кроме того, я вместе с Олегом Чемезовым участвовал в выборах по этому округу пять лет назад. Опыт у меня большой. Конечно, если будет решение в партии принято, если скажут, что надо — пойду [на довыборы]», — заявил Тулебаев.

Член фракции ЛДПР в Тюменской области Артем Зайцев сообщил «URA.RU», что все кандидатуры на выборы любого уровня согласуются с высшим советом партии в Москве. «Мы пока кандидатов не называем. Но у нас есть и молодые, и взрослые партийцы. И те, кто в думе, и кто не в думе. После региональной конференции ЛДПР согласуем кандидатов с высшим советом партии», — отметил он.

Довыборы в Тюменскую областную думу состоятся в единый день голосования 8 сентября.