Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) анонсировал показ новой линейки одежды Black Star на площадке Национального центра управления обороной России. Соответствующая запись появилась в instagram-аккаунте артиста.
«Я нахожусь на одном из самых закрытых объектов… В рамках совместной коллекции армии России и Black Star прямо здесь произойдет показ нашей коллекции, которую я готовил более полугода», — сказал Тимати и заявил, что презентация пройдет 27 мая.
Национальный центр управления обороной РФ (НЦУ) обеспечивает централизованное боевое управление Вооруженными Силами страны. Специалисты здесь собирают и анализируют информацию по военно-политической обстановке в мире.