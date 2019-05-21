21 мая 2019

Тимати с офицерами устроит показ мод на закрытой площадке Минобороны. ВИДЕО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 19:01
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Рэпер Тимати добился коллаборации с Минобороны РФФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) анонсировал показ новой линейки одежды Black Star на площадке Национального центра управления обороной России. Соответствующая запись появилась в instagram-аккаунте артиста.

«Я нахожусь на одном из самых закрытых объектов… В рамках совместной коллекции армии России и Black Star прямо здесь произойдет показ нашей коллекции, которую я готовил более полугода», — сказал Тимати и заявил, что презентация пройдет 27 мая.

Национальный центр управления обороной РФ (НЦУ) обеспечивает централизованное боевое управление Вооруженными Силами страны. Специалисты здесь собирают и анализируют информацию по военно-политической обстановке в мире.

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??27го Мая прямо внутри «Национального Центра Управления Обороной РФ» пройдёт наш совместный показ !!! Большая просьба: пресса, наши друзья и все желающие попасть на это мероприятие, свяжитесь с нашим пресс офисом или с пресс офисом Мин. Обороны РФ для получения аккредитаций !!! Будет очень интересное мероприятие !!! BLACK STAR WEAR x АРМИЯ РОССИИ ???????????????? Так же пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить Сергея Кужугетовича Шойгу с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!! До встречи на показе !!!

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

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