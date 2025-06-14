«Приведет к плачевным последствиям»: врач предостерегла от советов Баскова

Врач Алексеева: если следовать совету Баскова, можно подорвать здоровье
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Басков предпочитает лечиться народными методами, но это не всегда хорошо
Николай Басков предпочитает лечиться народными методами, но это не всегда хорошо Фото:

«Золотой голос» России Николай Басков рассказал: он предпочитает лечиться не традиционными методами, а народными. Певец поделился своими советами, как быстро подняться на ноги, если заболел. Однако врач общей практики Лариса Алексеева в разговоре с URA.RU поставила под сомнение рекомендации певца и предупредила об опасности.

«Николай Басков — известный шоумен и юморист, естественно, его советы надо воспринимать с юмором. Потому что если всерьез их воспринимать, можно не только усугубить свое состояние, но и спровоцировать более тяжелый процесс заболевания. Все это приведет к плачевным последствиям», — предостерегает врач.

Николай Басков в частности заявляет: если появляются проблемы с его рабочим инструментом — голосом, он уезжает на природу и дает обет молчания на несколько дней. Если же сталкивается с простудой, заматывает на ночь голову и шею пуховым платком, а утром просыпается здоровым. А когда у него однажды появился ячмень, он вылечился без мазей, с помощью красной нити. «Это в Иркутске произошло. Наверное, на Байкале продуло. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает. И помогло», — поделился певец в разговоре с Пятым каналом.

Лариса Алексеева подставила под сомнение советы Баскова.

«Метод с красной нитью особенно вызывает смех. Я сама ношу красную нить, которую купила у Стены Плача в Иерусалиме, но она для другого. И никаким лечебным воздействием не обладает! Я бы прислушалась к одному совету Николая: при заболеваниях гортани или ларингитах, действительно, лучше помолчать, дать отдохнуть связкам. Хорошо, если это на природе: там иммунитет повышается. Вот это действительно помогает. Все остальное — шутка и баловство», — резюмировала врач.

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«Золотой голос» России Николай Басков рассказал: он предпочитает лечиться не традиционными методами, а народными. Певец поделился своими советами, как быстро подняться на ноги, если заболел. Однако врач общей практики Лариса Алексеева в разговоре с URA.RU поставила под сомнение рекомендации певца и предупредила об опасности. Николай Басков в частности заявляет: если появляются проблемы с его рабочим инструментом — голосом, он уезжает на природу и дает обет молчания на несколько дней. Если же сталкивается с простудой, заматывает на ночь голову и шею пуховым платком, а утром просыпается здоровым. А когда у него однажды появился ячмень, он вылечился без мазей, с помощью красной нити. «Это в Иркутске произошло. Наверное, на Байкале продуло. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает. И помогло», — поделился певец в разговоре с Пятым каналом. Лариса Алексеева подставила под сомнение советы Баскова. «Метод с красной нитью особенно вызывает смех. Я сама ношу красную нить, которую купила у Стены Плача в Иерусалиме, но она для другого. И никаким лечебным воздействием не обладает! Я бы прислушалась к одному совету Николая: при заболеваниях гортани или ларингитах, действительно, лучше помолчать, дать отдохнуть связкам. Хорошо, если это на природе: там иммунитет повышается. Вот это действительно помогает. Все остальное — шутка и баловство», — резюмировала врач.
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© Служба новостей «URA.RU»
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