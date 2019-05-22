21 мая 2019

Пушков объяснил, зачем Зеленскому понадобился референдум по России

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 08:41
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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков напомнил, что для начала переговоров нужно согласие РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что референдум о переговорах с Россией, который хочет провести президент Украины Владимир Зеленский, нужен ему, чтобы «обезопасить» себя от «упреков в предательстве». Об этом Пушков написал в Twitter.

«Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют „за“ — народ захотел», — отметил Пушков. Парламентарий подчеркнул, что для начала переговоров необходимо также согласие российской стороны.

Накануне новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал о планах руководства страны по проведению референдума, напоминает RNS. Предполагается, что, если будет принят соответствующий закон, украинцы сами смогут определить формат дальнейших переговоров с Россией.

Вступив в должность президента, Зеленский призвал Вашингтон помочь Киеву «преодолеть российскую агрессию» на юго-востоке Украины.

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