Пушков объяснил, зачем Зеленскому понадобился референдум по России

Алексей Пушков напомнил, что для начала переговоров нужно согласие России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что референдум о переговорах с Россией, который хочет провести президент Украины Владимир Зеленский, нужен ему, чтобы «обезопасить» себя от «упреков в предательстве». Об этом Пушков написал в Twitter.

«Идея вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко. Проголосуют „за“ — народ захотел», — отметил Пушков. Парламентарий подчеркнул, что для начала переговоров необходимо также согласие российской стороны.

Накануне новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал о планах руководства страны по проведению референдума, напоминает RNS . Предполагается, что, если будет принят соответствующий закон, украинцы сами смогут определить формат дальнейших переговоров с Россией.

Вступив в должность президента, Зеленский призвал Вашингтон помочь Киеву «преодолеть российскую агрессию» на юго-востоке Украины.