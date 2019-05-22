Николай Цуканов считает, что пример Екатеринбурга показал необходимость диалога власти и общества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов дал первую оценку спорам вокруг строительства собора Святой Екатерины в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Говоря о гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма на расширенном совещании в полпредстве, глава округа привел в пример Екатеринбург. В этот момент в зале, помимо губернаторов всех регионов УрФО, присутствовал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Последнее время отмечается рост числа конфликтов вокруг строительства крупных сооружений. Как правило, они поддерживаются и нагнетаются представителями различных групп, включая деструктивно настроенные силы. Любые такие действия будут получать адекватную правовую оценку. Вместе с тем региональные и муниципальные органы власти должны прогнозировать и на ранних стадиях предупреждать подобные конфликты», — заявил полпред Цуканов.

«Я бы привел в пример Екатеринбург. Диалог с обществом необходим. Нужно прислушиваться к мнению жителей городов и населенных пунктов, особенно когда речь идет о строительстве тех или иных объектов. Особое значение для профилактики экстремизма приобретает информационная среда: традиционные СМИ, но прежде всего интернет пространство, блогосфера, социальные сети. Здесь органы власти должны быть максимально активны. Мониторинг с использованием современных технологий приобретает критически важное значение для установления многонационального мира», — добавил уральский полпред.

Выступавший следом заместитель главы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов привел в пример опрос, который показал, что в части работы чиновников, ответственных за межнациональные отношения, Челябинская и Свердловская области выглядят плохо, тогда как Тюмень, Ямал и Курган — заметно лучше. «Люди сказали, что мало информированы о работе чиновников в этой сфере, а значит, ее попросту нет», — заключил федеральный чиновник.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия города предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 20 мая в сквере начался демонтаж стройплощадки.