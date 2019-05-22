Евгений Куйвашев ответил Николаю Цуканову на замечание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснился по поводу протестов в Екатеринбурге. Тем самым глава Среднего Урала ответил полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову на сделанное ранее замечание относительно споров вокруг строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге. Региональные и муниципальные органы власти, по мнению Цуканова, должны были «прогнозировать и на ранних стадиях предупреждать подобные конфликты».

«Произошли резонансные протестные события, связанные со строительством собора Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Безусловно, были приняты оперативные меры, позволившие избежать негативного развития ситуации и минимизировать протестные риски. Правоохранительными органами были организованы мероприятия по охране общественного порядка в местах проведения протестных акций. Ситуация переведена в русло конструктивного диалога, строительство остановлено, — заявил губернатор, выступая на расширенном совещании, посвященном гармонизации межнациональных отношений. — Администрация Екатеринбурга совместно с городской думой начала подготовку к опросу екатеринбуржцев для определения оптимального варианта размещения храма. Уверен, мы совместными усилиями найдем конструктивное решение».

Полпред ответом губернатора, однако, не удовлетворился и постарался дать рекомендацию уже не только руководству Свердловской области и Екатеринбурга, но всем собравшимся на совещании губернаторам.

«Люди не выступали против конкретного объекта — собора, они выступали за сохранение сквера. Необходимы четкие программы по строительству и обустройству зон отдыха, парков и скверов в Екатеринбурге. Это вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос десятилетий. Региональным и муниципальным властям, принимая решения о строительстве тех или иных объектов, следует больше обращаться к мнению специалистов: архитекторов, урбанистов, общественных организаций. Если бы этот диалог был, то, я убежден, такие вопросы бы не возникли», — уточнил Цуканов.

«И я прошу об этом говорить и выводы делать, принимая дальнейшие решения. И речь не только про Екатеринбург. Просьба ко всем правильно оценивать риски и помнить, что лучше сделать несколько шагов назад, чтобы вместе с жителями принять правильное решение. Привлекайте общественность, привлекайте жителей», — сказал полпред. Также он напомнил, что тема совещания шире этой темы, и предложил закрыть на сегодня ее обсуждение.

Сразу после своего выступления Куйвашев ушел из зала заседания. Спустя несколько минут губернатор вернулся.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия города предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 20 мая в сквере начался демонтаж стройплощадки.