Замглавы Администрации Президента поставил точку в конфликте вокруг храма в Екатеринбурге

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 13:28
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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, магомедов магомедсалам
Магомедсалам Магомедов: место для строительства храма должны выбрать жители ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Место для строительства храма Святой Екатерины должны выбрать сами екатеринбуржцы. Об этом во время совещания в полпредстве по Уральскому федеральному округу заявил замглавы Администрации Президента (АП) России Магомедсалам Магомедов.

По мнению Магомедова, конфликт из-за строительства собора не имеет межконфессиональной окраски. «Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что недостаточно было проработано принятие решений. Надо было более внимательно изучить настроения людей, пожелания. Нужно поступать так, как нас ориентирует президент: все решения органов власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Естественно, строительство храма будет в том месте, где горожане посчитают нужным», — пояснил замглавы Администрации Президента.

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Мнение Магомедова разделил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Да, наверное, градостроительная политика в Екатеринбурге в последние годы велась слишком агрессивно с точки зрения общественных пространств. И этот недостаток надо сейчас исправить, восстановить историческую справедливость. Но, с другой стороны, обязательно при обсуждении строительства любого культового учреждения очень внимательно подходить к мнению граждан — тогда подобных инцидентов у нас не будет в принципе», — уточнил Баринов.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия города предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 20 мая в сквере начался демонтаж стройплощадки.

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