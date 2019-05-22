Замглавы Администрации Президента поставил точку в конфликте вокруг храма в Екатеринбурге

Магомедсалам Магомедов: место для строительства храма должны выбрать жители Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Место для строительства храма Святой Екатерины должны выбрать сами екатеринбуржцы. Об этом во время совещания в полпредстве по Уральскому федеральному округу заявил замглавы Администрации Президента (АП) России Магомедсалам Магомедов.

По мнению Магомедова, конфликт из-за строительства собора не имеет межконфессиональной окраски. «Это гражданский вопрос, который возник в силу того, что недостаточно было проработано принятие решений. Надо было более внимательно изучить настроения людей, пожелания. Нужно поступать так, как нас ориентирует президент: все решения органов власти должны быть направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Естественно, строительство храма будет в том месте, где горожане посчитают нужным», — пояснил замглавы Администрации Президента.

Мнение Магомедова разделил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. «Да, наверное, градостроительная политика в Екатеринбурге в последние годы велась слишком агрессивно с точки зрения общественных пространств. И этот недостаток надо сейчас исправить, восстановить историческую справедливость. Но, с другой стороны, обязательно при обсуждении строительства любого культового учреждения очень внимательно подходить к мнению граждан — тогда подобных инцидентов у нас не будет в принципе», — уточнил Баринов.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия города предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 20 мая в сквере начался демонтаж стройплощадки.