Мэр ямальской вотчины «Роснефти» раскрыл свои доходы

За 2018 год Гаранин отчитался о доходе почти в 9,5 миллиона рублей Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Декларационная кампания

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин отчитался о доходах за 2018 год. Декларация главы города была опубликована на сайте местной администрации.

Согласно документу, Гаранин заработал 9,3 миллиона рублей. В собственности у него автомобиль Toyota, снегоход LYNX и прицеп. Также он владеет 1\3 земельного участка площадью 629 кв. м и еще одним в 30 «квадратов». У него три квартиры общей площадью 114 квадратных метров и два гаража. Его супруга отчиталась о доходах в 1,2 млн рублей. В собственности у нее только квартира площадью 64,8 квадратных метра.

Декларации о доходах за прошлый год у Гаранина нет. Главой Губкинского он стал лишь 28 сентября 2018 года. До этого Гаранин занимал должность заместителя генерального директора «РН-Пурнефтегаз». Вслед за ним на работу в администрацию из того же предприятия перешли Денис Минде (заместитель по архитектуре и строительству), Вадим Варламов (управделами администрации) и Андрей Бандурко (первый зам).