21 мая 2019
20 мая 2019
19 мая 2019

Мэр ямальской вотчины «Роснефти» раскрыл свои доходы

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 18:17
Размер текста
-
17
+
Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
За 2018 год Гаранин отчитался о доходе почти в 9,5 миллиона рублейФото: пресс-служба губернатора ЯНАО
новость из сюжета
Декларационная кампания

Мэр Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин отчитался о доходах за 2018 год. Декларация главы города была опубликована на сайте местной администрации.

Согласно документу, Гаранин заработал 9,3 миллиона рублей. В собственности у него автомобиль Toyota, снегоход LYNX и прицеп. Также он владеет 1\3 земельного участка площадью 629 кв. м и еще одним в 30 «квадратов». У него три квартиры общей площадью 114 квадратных метров и два гаража. Его супруга отчиталась о доходах в 1,2 млн рублей. В собственности у нее только квартира площадью 64,8 квадратных метра.

Декларации о доходах за прошлый год у Гаранина нет. Главой Губкинского он стал лишь 28 сентября 2018 года. До этого Гаранин занимал должность заместителя генерального директора «РН-Пурнефтегаз». Вслед за ним на работу в администрацию из того же предприятия перешли Денис Минде (заместитель по архитектуре и строительству), Вадим Варламов (управделами администрации) и Андрей Бандурко (первый зам).

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...