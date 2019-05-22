Дмитрий Федечкин будет работать в структурах Игоря Алтушкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Дмитрий Федечкин, работавший пресс-секретарем экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и врио главы региона Алексея Текслера, получит должность в Русской медной компании (РМК). Об этом сообщил хорошо информированный источник «URA.RU».

«Федечкин приглашен в РМК и переберется в Екатеринбург. Он будет отвечать за контакты со СМИ и появится на работе до конца следующей недели», — рассказал собеседник агентства. Он не назвал конкретную должность, но, по информации «URA.RU», больше месяца назад компанию покинул и переехал в другой регион пресс-секретарь Тимофей Колотовкин.

Одна из проблем, которую предстоит улаживать Федечкину в отношениях с уральскими СМИ — история со строительством храма в Екатеринбурге, проекта, в котором участвует РМК.

Сам Федечкин отказался комментировать информацию о новом месте работы, сообщив корреспонденту «URA.RU», что в данный момент отдыхает.

В челябинском правительстве Федечкин занимал пост замруководителя аппарата и начальника управления пресс-службы, представляя также лично губернатора. Это означало очень большую нагрузку на одного человека. После его отставки должность начальника управления с 21 мая заняла Мария Хворостова, возглавлявшая пресс-центр регионального минздрава. Пресс-секретарем губернатора станет Сергей Зюсь, отвечающий за взаимодействие с медиа в администрации закрытого города Озерска.