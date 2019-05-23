В Екатеринбурге определили самую популярную площадку для храма. Но ей распоряжается ФСБ

Горожане ищут новое место для строительства собора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Большинство жителей Екатеринбурга выступают за строительство собора Святой Екатерины на пустыре на перекрестке Фурманова-Белинского, сообщил «URA.RU» инсайдер в мэрии. По словам источника, такой вывод можно сделать исходя из обработанных предложений горожан, которые сейчас собирает администрация.

«В данный момент площадкой на Белинского распоряжается свердловское управление ФСБ. Но они хотят построить новое здание на Ленина. Если так, то, возможно, пустырь им уже не за чем», — сказал источник «URA.RU». По данным собеседника агентства, сейчас мэрия обработала около трети предложений екатеринбуржцев. При этом с каждым днем увеличивается доля рекомендаций по строительству храма в сквере у драмтеатра.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчан сообщила «URA.RU», что на утро 23 мая в администрацию поступило 6 412 предложений жителей по месту строительства храма, из них обработано 1950. В обсуждении задействовано уже 37 площадок. Но лидирующие участки в мэрии отказываются называть официально. «Обсуждением рейтингов мы можем повлиять на тех, кто ещё не внес предложения», — объяснила Мкртчан.

Огромный пустырь в центре Екатеринбурга по каким-то причинам до сих пор не застроен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2018 году появились новости о том, что администрация Екатеринбурга разрешила управлению ФСБ по региону размежевать запущенный участок на Белинского-Фурманова. СМИ сообщали, что земля находится в федеральной собственности и в распоряжении Свердловского УФСБ. Оперативно дозвониться до пресс-службы силового ведомства не удалось.

В Екатеринбурге неделю шли несанкционированные митинги против строительства собора в сквере у театра драмы. Мэрия решила провести опрос среди горожан, чтобы найти площадку, которая устроит всех. Для этого власти начали сбор мнений среди жителей.