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21 мая 2019

Губернатор Артюхов оценил возможность появления первого вуза на Ямале

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 21:15
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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, университет, вуз, высшее образование, урфу, студенты, выпускник, конфедератка
Глава округа подчеркнул, что в регионе надо развивать средне-профессиональное образованиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов считает, что нет необходимости создания университета в Салехарде. Таким мнением глава региона поделился с ямальцами во время прямого эфира в социальной сети Instagram.

«Создать новый вуз очень сложно. А в малочисленных городах эта задача вдвойне сложная. И зачем? Наша задача давать хорошее школьное образование и отправлять наших детей в лучшие вузы страны. Убежден, что первоклассный ВУЗ на Ямале создать не сможем. А если будет не самый лучший вуз— зачем это делать?» — поделился со зрителями Артюхов. Однако он подчеркнул, что средне-профессиональное образование в регионе надо развивать.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава округа проведет прямой эфир с ямальцами в социальной сети Instagram. Во время эфира он ответил на вопросы, которые волновали жителей округа. Трансляцию посмотрели более 1,3 тысяч человек. Одновременно с губернатором, с помощью комментариев проблемы жителей пытались решить и представители профильных департаментов и муниципалитетов.

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