Текслер начинает новую жизнь: у челябинского губернатора теперь два пиарщика

Перезагрузка медиаблока правительства Челябинской области завершилась. 27 мая вышел на работу пресс-секретарь врио губернатора Алексея Текслера Сергей Зюсь, неделей раньше заступила на должность начальника управления пресс-службы Мария Хворостова.
«Зюсь приступает к работе», — подтвердили «URA.RU» в правительстве области. Ранее должность пресс-секретаря и руководителя пресс-службы были совмещены: за оба направления отвечал замруководителя аппарата губернатора Дмитрий Федечкин, ушедший в отставку с 24 мая. Зюсь ранее работал в Озерске, Хворостова руководила пресс-службой областного минздрава.
На прошлой неделе также заступил на должность новый директор АО «ОблТВ» Олег Гербер. «На этом смена лиц, ответственных в правительстве за медиа, завершилась, других перестановок не будет», — сообщил «URA.RU» источник в резиденции врио губернатора.
Для Федечкина 27 мая также станет первым днем в новой должности. Он переехал в Екатеринбург и начинает работать в Русской медной компании.