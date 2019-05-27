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Текслер начинает новую жизнь: у челябинского губернатора теперь два пиарщика

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 08:49
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Текслер Алексей в Магнитогорске. Челябинская область, текслер алексей
Перезагрузка медиаблока Алексея Текслера завершиласьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перезагрузка медиаблока правительства Челябинской области завершилась. 27 мая вышел на работу пресс-секретарь врио губернатора Алексея Текслера Сергей Зюсь, неделей раньше заступила на должность начальника управления пресс-службы Мария Хворостова.

«Зюсь приступает к работе», — подтвердили «URA.RU» в правительстве области. Ранее должность пресс-секретаря и руководителя пресс-службы были совмещены: за оба направления отвечал замруководителя аппарата губернатора Дмитрий Федечкин, ушедший в отставку с 24 мая. Зюсь ранее работал в Озерске, Хворостова руководила пресс-службой областного минздрава.

На прошлой неделе также заступил на должность новый директор АО «ОблТВ» Олег Гербер. «На этом смена лиц, ответственных в правительстве за медиа, завершилась, других перестановок не будет», — сообщил «URA.RU» источник в резиденции врио губернатора.

Для Федечкина 27 мая также станет первым днем в новой должности. Он переехал в Екатеринбург и начинает работать в Русской медной компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
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