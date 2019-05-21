Новый директор челябинского правительственного телеканала встретился с сотрудниками

Прежний директор Олег Дубровин на встрече не появился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Новый директор АО «Областное телевидение» (ОТВ), собственником которого является правительство Челябинской области, Олег Гербер 21 мая провел первую встречу с сотрудниками. Как сообщили «URA.RU» на ОТВ, Гербер поставил задачи на ближайшее время. Прежний директор Олег Дубровин на встрече не присутствовал.

«Гербер заявил, что телеканалы должны оперативно освещать события региона, активно взаимодействовать с пресс-службой губернатора. Новых кадровых решений не озвучено. Дубровин не появлялся с пятницы и официально уволился с сегодняшнего дня», — рассказали на ОТВ. Отдельное совещание Гербер проведет по сайтам СМИ, входящих в АО. Это два телеканала — «ОТВ», вещающий на всю область, и «Восточный экспресс», охватывающий Челябинск, а также радиостанция «Business FM Челябинск».

Одной из претензий к Дубровину было отсутствие взаимодействия с управлением пресс-службы главы региона и пресс-службами министерств. Отчасти это связано с его конфликтом с бывшим замруководителя аппарата губернатора Дмитрием Федечкиным, уволившимся на прошлой неделе.

«Дубровин рассматривает ряд предложений, которые позволят ему в большей мере сосредоточиться на работе в общественной палате региона, которой он руководит с сентября 2016 года», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного правительства. Контракт у Дубровина истекал 1 июня, но договор расторгли досрочно. Свою отставку он не комментирует.

До работы в Челябинске Гербер занимал должность директора по связям с органами госвласти АО «Полюс» (Красноярск). С врио губернатора Алексеем Текслером и его первым заместителем Виктором Маминым он знаком по работе в Красноярском крае. 20 мая Гербера представили правительству области.