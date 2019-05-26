У идеи защитить детей от рэпера Face в Тюмени появились новые сторонники

Омбудсмен изучил творчество Face Фото: «Википедия»

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов поддержал родительский комитет, который выступает против концерта рэпера Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face. Омбудсмен ознакомился с песнями исполнителя и заключил, что детей стоит оградить от его творчества.

«Считаю, что тексты песен изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, пропагандируется разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы», — написал Степанов в обращении к тюменскому «Родкому». Кроме того, по мнению омбудсмена, в треках Face содержится «скрытая пропаганда» наркотиков. Также Степанов уточнил, что требует не отменить концерт, а изменить возрастное ограничение с 16+ на 18+.

Ранее «Тюменский родительский комитет» призывал запретить выступление Face в городе. По мнению родителей, в репертуаре исполнителя песни преимущественно про секс и алкоголь. Концерт Face в Тюмени намечен на 1 июня.