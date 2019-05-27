Мэр из Хакасии обвинил избитого им журналиста в провокации

Мэр из Хакасии напал на журналиста телеканала «Россия 24» из-за его вопроса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев обвинил избитого им журналиста телеканала «Россия 24» в провокации.

«Это спланированная провокация. … Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня», — приводит слова мэра РИА «Новости». Зайцев подчеркнул, что журналисты ворвались в его кабинет и начали его обвинять в воровстве и коррупции. По словам мэра, в таком формате разговор продолжался около 10 минут. Зайцев рассказал изданию, что он попытался вытолкать журналиста из кабинета., но он ему сопротивлялся.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Следственный комитет начал проверку из-за нападения мэра-единоросса из Хакасии Сергея Зайцева на журналиста. Мэр из Хакасии напал на журналиста из-за его вопроса об условиях, в которых живут жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. В ответ чиновник схватил журналиста и повалил его на пол, а его заместители старались закрыть объектив видеокамеры.