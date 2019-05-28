Соловьев назвал «козлищами» протестующих против храма в Екатеринбурге

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 13:23
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев разделил уральцев на «агнцев» и «козлищ»Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Телеведущий Владимир Соловьев вновь обрушился с оскорблениями на екатеринбуржцев, которые выступают против строительства храма в сквере на Октябрьской площади. На этот раз к «бесам» добавилось наименование «козлища».

«Люди, желающие спасти сквер, — агнцы. Кто кричит: „Сегодня забор, завтра Путин“, — козлища», — высказался Соловьев в эфире авторской передачи на «Вести FM». «Надо отделить тех, которые хотят мирно защищать свои интересы, чтобы они не оказались совращены бесами, кидающими камни в полицию», — добавил журналист.

Несанкционированные протесты в Екатеринбурге Соловьев считает проявлением войны между местными элитами. «Подключились мерзавцы, которые искреннее желание людей спасти сквер используют в своих политических целях», — сказал в эфире журналист. По его словам, «против церкви пытаются направить то, что было обычным вопросом администрации».

Ранее Соловьев назвал противников строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра «бесами» и продолжателями дела тех, кто убил императора Николая II. Такие резкие заявления возмутили общественника Антона Дербенева. Уралец пообещал дать журналисту «крепкого уральского леща», напоминает «Царьград».

Однако встреча прошла в спокойной обстановке. Оба ее участника рассказали «URA.RU», что их лица остались целыми. Позже телеведущего за эти же оскорбления вызвал на дуэль краснодарский журналист Кирилл Гурьев, сообщает RT. От встречи с ним Соловьев отказался.

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