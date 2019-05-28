Бывший мэр с Урала стал замом калужского губернатора

Экс-глава мэрии Тобольска Владимир Мазур стал заместителем губернатора Калужской области. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства региона.
«28 мая распоряжением главы региона Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области», — говорится в сообщении. В пресс-службе правительства Калужской области обещали «URA.RU» позже уточнить, какую сферу будет курировать новый заместитель губернатора.
Экс-глава мэрии Тобольска Мазур объявил о своей отставке с поста градоначальника 23 апреля. 28 мая мэром города стал Максим Афанасьев, ранее занимавший пост замглавы Тюмени.