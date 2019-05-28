Бывший мэр с Урала стал замом калужского губернатора

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 15:32
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Заседание по реформе МСУ при полпреде УрФО Игоре Холманских. Екатеринбург, мазур владимир
Владимир Мазур стал замом губернатораФото: Алексей Колчин © URA.RU

Экс-глава мэрии Тобольска Владимир Мазур стал заместителем губернатора Калужской области. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства региона.

«28 мая распоряжением главы региона Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области», — говорится в сообщении. В пресс-службе правительства Калужской области обещали «URA.RU» позже уточнить, какую сферу будет курировать новый заместитель губернатора.

Экс-глава мэрии Тобольска Мазур объявил о своей отставке с поста градоначальника 23 апреля. 28 мая мэром города стал Максим Афанасьев, ранее занимавший пост замглавы Тюмени.

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