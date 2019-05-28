Саакашвили назвал дату возвращения на Украину и раскрыл планы на Порошенко

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 21:28
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Михаил Саакашвили прилетит в Киев 29 маяФото: depositphotos.com

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину 29 мая. Об этом он сообщил грузинской телерадиокомпании Rustavi 2.

«Завтра, во второй половине дня, я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся», — заявил Саакашвили в телефонном разговоре с корреспондентом в прямом эфире.

Позже в эфире телеканала «НАШ» Саакашвили признался, что он не желает мстить бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который лишил его украинского паспорта. «Месть — это не мой стиль. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», — пояснил бывший губернатор Одесской области. По его словам, он будет всячески поддерживать Зеленского и его команду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, напоминает Life. Бывший грузинский лидер лишился его в 2017 году из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. После этого политику удалось пробраться на территорию страны, но позже он был выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну до 2021 года. Виновником сложившейся ситуации Саакашвили считает президента Украины Петра Порошенко, которого он называет «подлым барыгой».

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