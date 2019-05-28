Саакашвили назвал дату возвращения на Украину и раскрыл планы на Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину 29 мая. Об этом он сообщил грузинской телерадиокомпании Rustavi 2.
«Завтра, во второй половине дня, я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся», — заявил Саакашвили в телефонном разговоре с корреспондентом в прямом эфире.
Позже в эфире телеканала «НАШ» Саакашвили признался, что он не желает мстить бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который лишил его украинского паспорта. «Месть — это не мой стиль. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», — пояснил бывший губернатор Одесской области. По его словам, он будет всячески поддерживать Зеленского и его команду.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, напоминает