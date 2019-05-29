Регион с самым низким рейтингом Путина возглавляет уралец

Сергей Носов возглавил регион в 2018 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Фонд общественного мнения (ФОМ) выявил регион России с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина. В Магаданской области, которую возглавляет экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, за действующего главу государства готовы были бы проголосовать 36% респондентов.

Закрытый опрос ФОМа для Кремля проводился с середины марта по начало апреля, пишет РБК. Россиянам предложили ответить на вопрос, за кого из политиков они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. В среднем по стране за Путина готовы проголосовать 48% опрошенных, приводит издание итоги исследования.

При этом в Магаданской области на президентских выборах в марте 2018 года за Путина проголосовали 72,3% избирателей. В мае того же года года врио главы региона был назначен Носов, который на губернаторских выборах в сентябре 2018-го получил 81,59% голосов.

По данным ВЦИОМ, жители России продолжают поддерживать деятельность Путина. Последний опрос выявил, что работу главы государства одобряют 65,8% респондентов, уточняет агентство Nation News.