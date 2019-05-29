Столичные поставщики школьного питания удивились данным о связи с Евгением Пригожиным

Конкурс на организацию школьного питания в Москве еще не окончен Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оппозиционное агентство «МБХ медиа» опубликовало ложный материал об организации школьного питания в московских школах и детских садах компаниями «Московский школьник» и «Школьник-ЮЗ». Об этом «URA.RU» сообщил владелец предприятий Павел Панфилов.

В статье «МБХ медиа» утверждалось, что компании, принадлежащие Панфилову, связаны с петербургским бизнесменом, владельцем комбината детского питания «Конкорд» Евгением Пригожиным. Также журналисты сообщали, что «Московский школьник» и «Школьник-ЮЗ» выиграли контракты на поставки школьного и детсадовского питания на 2,6 млрд рублей. Неверную информацию подхватили другие оппозиционные издания.

«Почему-то мои компании привязали к комбинату Пригожина, даже не уточнив информацию. Мне никто не звонил и не спрашивал, действительно ли я имею к нему отношение. На момент публикации материала конкурс на организацию питания в школах еще не завершился, поэтому его содержание было некорректным», — уточнил Панфилов в разговоре с корреспондентом информагентства.

Предприниматель считает, что кампания против его предприятий развернулась в политических целях. «Скоро выборы в гордуму Москвы, тут политика явно привязывается к социальной сфере», — заключил собеседник.

Представители комбината «Конкорд» неоднократно заявляли, что компании Панфилова — их прямые конкуренты, уточняет портал News.ru . Сейчас конкурс на организацию питания продолжается: предприятия «Московский школьник» и «Школьник-ЮЗ» получили наивысшие баллы за квалификацию, но их ценовые заявки еще не рассматривались.

Оппозиционные издания уличают во лжи в вопросах школьного питания уже не в первый раз. Ранее героиня расследования блогера Алексея Навального об отравлениях в детских садах Москвы, бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова призналась, что участвовала в съемках за деньги. По ее словам, помощники Навального «вручили текст», в котором было «много домыслов и неточностей». Однако после публикации видео Шиловой запретили появляться у штаба Навального и обещали начать травлю, если она будет возмущаться.