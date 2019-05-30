Дом топит после сильного дождя в Салехарде (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Проблемный дом в Салехарде, который мэрия не хотела признавать аварийным, топит водой после дождя. Кадры с места событий жильцы прислали в редакцию «URA.RU».

По данным собеседника агентства, инцидент произошел в доме №12 по улице Мира. «А из нашего окна речка целая видна. Разлилось озеро надежды», — комментирует автор ролика. На видео заметно, как лужа, которая образовалась перед домом после сильного дождя, стекает под фундамент здания. У входа в дом жильцы поставили деревянные поддоны, чтобы иметь хоть какую-то возможность выйти на улицу.

Местная жительница Ольга Лалетина сообщила «URA.RU», что жильцы позвонили в управляющую компанию и попросили помочь. «Нам поставили мостики и чуть-чуть прокопали траншею, чтобы вода уходила в бок. 29 мая в администрации пообещали приехать и помочь, но пока никого не было», — уточнила женщина. Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации окружной столицы не удалось. Там пообещали прояснить ситуацию позднее.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители дома по улице Мира жаловались на плесень, трещины в стенах, наледь в квартирах и крыс. По официальным бумагам, дом несколько раз должны были снести, но этого не происходило. В администрации отказывались признавать его аварийным. жильцам предлагали самостоятельно провести обследование здания. Но после жалобы заместителю генпрокурора России мэрию обязали провести комиссию. В итоге она признала дом аварийным 24 мая.