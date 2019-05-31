У Нетиевского появился новый повод для суда с «Пельменями». На кону — 70 млн рублей

Позиция Нетиевского удивила его бывших коллег Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский требует от своих бывших коллег вернуть почти 68,8 миллионов рублей. В пресс-службе шоумена сообщили «URA.RU», что ранее семь артистов юмористического коллектива получили от компании Нетиевского «Идея Фикс медиа» крупные займы, которые затем оказались невозвратными.

В пресс-службе Нетиевского пояснили, что в 2016 году тогда еще замгендиректора «Идея Фикс медиа» Евгений Орлов (ныне директор «Пельменей») якобы выдал актерам 14 однотипных займов по 4,9 млн рублей. Одновременно стороны подписали 14 договоров «о взаимозачете этих денег за использование результатов творческого труда юмористов». «Ни одна из этих сделок с акционерами не согласована. Грубо говоря, Орлов, будучи замгендиректора „Идея фикс медиа“, купил второй раз за 68,8 млн рублей для „Идея фикс медиа“ те же самые права, которые ранее уже были куплены у актеров», — заявили в пресс-службе Нетиевского.

На данный момент «Идея Фикс медиа» в московском арбитражном пытается оспорить 14 договоров с Дмитрием Брекоткиным, Александром Поповым, Сергеем Ерошвым, Вячеславом Мясниковым, Александром Калугиным, Сергеем Исаевым, Дмитрием Соколовым. 28 мая суд принял иск компании к производству.

«Этот вопрос уже рассматривался ранее в суде, и Нетиевский благополучно проиграл в двух инстанциях. Потом он пытался по этому факту добиться возбуждения уголовных дел, но никто не усмотрел состава преступления. А недавно Нетиевский предложил нам провести мировые переговоры по устранению конфликта. Я не понимаю, у него такая стилистика переговоров? Предлагаю ему заняться позитивным творчеством по нашему примеру», — прокомментировал заявления пресс-службы Нетиевского Евгений Орлов.