Тюменский коммунист пойдет на выборы от эсеров из-за конфликта с руководством КПРФ

Максим Карпиков собирается вернуться в политику с помощью «Справедливой России» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Коммунист Максим Карпиков примет участие в праймериз тюменского отделения «Справедливая Россия». Отбор кандидатов проходит для участия эсеров в довыборах в областную думу, где весной освободилось место депутата Олега Чемезова. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе тюменского отделения партии «Справедливая Россия». До этого Карпиков девять лет участвовал в работе КПРФ.

«Мне импонирует механизм праймериз в плане прозрачности, потому что руководство обкома КПРФ постоянно кулуарно принимает решение по выдвижению тех кандидатов, которые лично преданы им (речь идет о первом секретаре тюменского обкома КПРФ Тамаре Казанцевой, — прим. ред.). Меня всегда это не устраивало», — заметил в разговоре с редакцией Карпиков.

Сама Казанцева не смогла ответить на вопросы редакции о конфликте с Карпиковым — она оказалась занята. В тюменском областном отделении КПРФ «URA.RU» заявили, что Максим Карпиков до сих пор остается членом партии и продолжает появляться на особо значимых мероприятиях. «Но взносы за членство в партии он не передает — в отделение он приносит справки о том, что безработный», — заметили там.

Ранее в КПРФ возникали конфликты с участием Карпикова. Еще в 2016 году он обвинил Казанцеву в присвоении 200 тысяч рублей, выделенных на новый офис партии в Тюмени. А в 2018 году участвовал в потасовке с помощником Казанцевой из-за непрозрачности финансовых отчетов КПРФ.

Помимо Карпикова в праймериз «Справедливой России» будут участвовать Георгий Эргемлидзе (советник вице-спикера облдумы Владимира Пискайкина) и Владимир Белов (помощник депутата Думы Тюмени Владимира Гороховцева). Отбор кандидатов продолжится до 3 июня. Выборы внутри партии пройдут 7 июня.