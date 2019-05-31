Переименование российских аэропортов: власть «обкатала» новую форму взаимодействия с людьми

Вместо PR-акции власти сумели предложить россиянам открытое и честное общение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Аэропорты в России переименуют в честь великих людей

Кампания по присвоению имен великих соотечественников аэропортам России стала успешным опытом нового взаимодействия власти с людьми. Об этом заявил «URA.RU» политолог, директор информагентства «Монитор» (Челябинск) Алексей Ширинкин.

«Указ президента вышел. Скептики посрамлены. Они говорили, что это PR-акция, которая ни к чему не приведет. Но это не так, память великих соотечественников будет увековечена. Именно таким образом — через открытое честное продуктивное голосование — и надо с людьми говорить», — сказал эксперт.

«В первую очередь хочу отметить аэропорты Воронежа (им. Петра I), Симферополя (им. Айвазовского), Минеральных Вод (им. Лермонтова), где наблюдалось единодушие голосовавших. Вторым рядом — Новосибирск (им. Покрышкина) и Нижний Новгород (им. Чкалова)», — добавил Ширинкин.

Всего в указе значится более 40 аэропортов, в том числе уральские. Так, екатеринбургский Кольцово получил имя золотопромышленника Акинфия Демидова, челябинский Баландино теперь носит имя великого физика-ядерщика Игоря Курчатова, тюменский Рощино — химика Дмитрия Менделеева, аэропорт Нижневартовска — организатора нефтяной и газовой промышленности в СССР Виктора Муравленко, сургутский получил имя первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова, Новый Уренгой — советского геолога-нефтяника Ивана Губкина.

Имена знаменитых соотечественников для аэропортов выбрали путем народного голосования. Конкурс «Великие имена России» проходил с 11 октября по 23 декабря 2018 года. «Интернет-голосование позволило избежать бюджетных затрат, оформление аэропортов в соответствии с новыми названиями также ляжет на их собственников», — указал политолог.