В ямальской больнице, где медсестер переводят в уборщицы, начнутся сокращения

По словам специалистов окружного депздрава, сокращения не затронут медперсонал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сокращения в Ноябрьской центральной горбольнице, где медсестер переводят в уборщицы, начнутся приблизительно с 2020 года. В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что это не коснется медицинского персонала.

«С 2020 года планируется сократить прочий персонал медорганизаций: главного бухгалтера, его заместителя, бухгалтера, экономистов и кассиров», — цитирует ведомство издание «Ноябрьск 24». В ответе на запрос журналистов говорится, что перестановки связаны с передачей функций бухгалтерского и экономического учета. Сокращенных сотрудников переведут в «дирекцию по финансированию и материально-техническому обеспечению».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Центральной больнице Ноябрьска (ЯНАО) сокращают младший медперсонал. По словам источников агентства, руководство больницы переводит сотрудников в клининговую компанию уборщиками, чтобы не платить большие зарплаты. В пресс-службе окружного департамента «URA.RU» опровергли информацию о сокращениях медперсонала.