ФСБ проверяет полицейских на Ямале

После проверки ФСБ МВД организует внутреннюю проверку отделения города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой в ОМВД Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщили в группе «Омбудсмен полиции» (больше 282 тысяч подписчиков) социальной сети «ВКонтакте». Информацию подтвердили и источники агентства.

«Сегодня утром (31 июля, прим. ред.) в отдел с проверкой приехали сотрудники ФСБ России. Вскрыли служебный кабинет начальника и произвели осмотр. Сам начальник гасится», — говорится в сообщении.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией в ОМВД, уточнил, что в горотделении проходит плановая проверка всех подразделений. «У нас все руководители на совещании в округе. Чтобы достать документы из кабинета начальника, комиссия может вскрыть двери. Без проблем», — рассказал инсайдер. Уточнить, сотрудники какого силового ведомства проводят инспекцию, собеседник не смог.

Другой инсайдер агентства сообщил, что в губкинской полиции проводилась плановая проверка ФСБ, которая теперь перетекла во внутреннюю.

Уточнить ситуацию в пресс-службе МВД по ЯНАО не удалось. Там отказались от комментариев по данной теме. На звонки корреспондента «URA.RU» в городском отделении полиции и в пресс-службе ФСБ по Тюменской области не ответили.

Ранее «URA.RU» сообщало, что полицейские Губкинского жаловались на проблемы с получением ведомственных квартир от мэрии. Источники агентства уточняли, что начальник отделения МВД Алексей Настенко якобы мог выделять квартиры людям, которые они не полагались.