У курганцев снизились реальные доходы

Зарплаты выросли, но денег больше не стало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У жителей Курганской области в первом квартале 2019 года доходы составили 18 709 рублей на одного жителя и выросли на 4% по сравнению с предыдущим годом. Однако располагаемые доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей снизились почти на процент, сообщает Свердловскстат.

«Заработная плата работников организаций в январе—мае 2019 года составила 29045,9 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 0,9%», — сообщается на сайте службы.

Согласно статистике, цены за первое полугодие выросли на 2,1%, а цена минимального набора продуктов питания на конец июня 2019 года в Курганской области составила 4046,05 рубля.