30 июля 2019
29 июля 2019

Глава Ямала вместе с замом Чайки дали старт знаковой акции в округе. ФОТО

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Дмитрий Артюхов и заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин на открытии стелы Героям Великой Отечественной Войны. Салехард, артюхов дмитрий, гулягин юрий, дмитрий артюхов, юрий гулягин
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов (справа) торжественно открыл стелу работникам прокуратуры, участвовавшим в Великой Отечественной войнеФото: пресс-служба правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вместе с заместитель генпрокурора России Юрием Гулягиным торжественно открыли мемориальную стелу работникам ямальской прокуратуры, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы. «Символично, что в округе появляются такие мемориалы, они очень нужные и важные для всех нас, чтобы связь между поколениями и память о страницах той ужасной войны сохранялась. Мы точно будем открывать еще несколько подобных мемориалов и в окружной столице, и в других населенных пунктах», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Гулягин также отметил важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и передачи ее молодому поколению. «Хочу выразить благодарность прокуратуре округа и губернатору за работу по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны», — сказал заместитель генпрокурора.

Инициатором создания стелы стал председатель региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры округа Олег Сторожев. Инициативу поддержал прокурор ЯНАО Александр Герасименко. На мемориале выгравированы 27 фамилий. 14 человек были призваны на фронт, а шесть из них не вернулись. Еще 13 человек — фронтовики, которые пришли на работу в прокуратуру после войны.

Заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин прилетел на Ямал, чтобы провести личный прием граждан и обсудить проблемы дольщиков, оплату труда, выплату пенсий и пособий. Источники «URA.RU» сообщают, что он несколько месяцев назад рекомендовал прокурора Магаданской области Анатолия Васильева на пост главы надзорного органа в ЯНАО.

Дмитрий Артюхов вместе с зам генпрокурора РФ Юрием гулягиным открывают стелу героям Великой Отечественной войны. ЯНАО
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
Дмитрий Артюхов вместе с зам генпрокурора РФ Юрием гулягиным открывают стелу героям Великой Отечественной войны. ЯНАО
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

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