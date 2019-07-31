Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов (справа) торжественно открыл стелу работникам прокуратуры, участвовавшим в Великой Отечественной войне Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вместе с заместитель генпрокурора России Юрием Гулягиным торжественно открыли мемориальную стелу работникам ямальской прокуратуры, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы. «Символично, что в округе появляются такие мемориалы, они очень нужные и важные для всех нас, чтобы связь между поколениями и память о страницах той ужасной войны сохранялась. Мы точно будем открывать еще несколько подобных мемориалов и в окружной столице, и в других населенных пунктах», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Гулягин также отметил важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и передачи ее молодому поколению. «Хочу выразить благодарность прокуратуре округа и губернатору за работу по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны», — сказал заместитель генпрокурора.

Инициатором создания стелы стал председатель региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры округа Олег Сторожев. Инициативу поддержал прокурор ЯНАО Александр Герасименко. На мемориале выгравированы 27 фамилий. 14 человек были призваны на фронт, а шесть из них не вернулись. Еще 13 человек — фронтовики, которые пришли на работу в прокуратуру после войны.

Заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин прилетел на Ямал, чтобы провести личный прием граждан и обсудить проблемы дольщиков, оплату труда, выплату пенсий и пособий. Источники «URA.RU» сообщают, что он несколько месяцев назад рекомендовал прокурора Магаданской области Анатолия Васильева на пост главы надзорного органа в ЯНАО.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО