Utair несколько лет обещала новые маршруты для ХМАО, но анонсировала их только после ультиматума губернатора Натальи Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair выполнит требование губернатора Югры Натальи Комаровой и на треть увеличит количество рейсов в ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила перед Utair задачу радикального улучшения транспортной доступности региона, и в 2019 году Utair начал реализацию уникальной для российского региона схемы полетов. Небольшие города ХМАО получат приоритетную связь с административным центрами — Ханты-Мансийском, Тюменью и Сургутом. Труднодоступные города свяжут между собой рейсы: Советский — Урай, Белоярский — Нягань», — заявили в авиакомпании.

В Utair отметили, что авиакомпания открыла новые прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым, Нягань, Советский и Урай, из Сургута в Нягань, и продолжит осуществлять перелеты из Тюмени в Белоярский, Урай, Советский. Перевозчик также увеличит количество маршрутов из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска в другие регионы России. Например, из «столицы Самотлора» — в Самару, Уфу, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву.

«Utair реализовал беспрецедентную для такого малонаселенного регионального рынка схему удобных перелетов. Каждый город в ХМАО радикально улучшил свою транспортную доступность. Мы держим минимально возможные цены, несмотря на то, что численность населения ХМАО всего 1,6 млн человек», — заявил президент «Utair—Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Правительству ХМАО принадлежит 38% акций Utair. Ранее источник «URA.RU» из окружения главы ХМАО сообщал, что губернатор Югры Наталья Комарова во время закрытой встречи с гендиректором авиакомпании Андреем Мартиросовым поставила ультиматум: или перевозчик работает на регион-акционер, или его лишат поддержки, а это приведет к краху компании. Напомним, по итогам 2018 года Utair показал убытки в 4.4 млрд рублей. Ранее авиакомпания попросила кредиторов списать ей 31,4 млрд рублей задолженности. Общий долг компании составляет 74,7 млрд рублей.