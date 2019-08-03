Росгвардеец пострадал на незаконной акции оппозиции в Москве

Бойцу Росгвардии вывихнули руку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник спецназа Росгвардии ОМОН пострадал на незаконной акции в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции», — говорится в сообщении. В ходе задержания мужчина оказывал активное сопротивление и травмировал силовика. Боец Росгвардии получил вывих руки, уточняет агентство Nation News. Сейчас с пострадавшим работают медики.

В целом, действия правоохранителей, контролирующих несанкционированный митинг, оцениваются как корректные. В разговоре с «URA.RU» директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил, что сотрудники полиции при задержании протестующих ведут себя предельно адекватно и в рамках закона. Действия полицейских остаются сдержанными несмотря на то, что некоторые участники акции приносят с собой холодное и огнестрельное оружие.

Ранее правоохранители начали задерживать участников несогласованного митинга, многие из протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Мэрия Москвы предлагала организаторам провести акцию 10 и 11 августа, однако представители оппозиции проигнорировали это предложение. Политолог Олег Матвейчев заявил «URA.RU», что организаторы митинга изначально не были заинтересованы в согласованной акции.

Митинг 3 августа организован так называемыми «независимыми кандидатами» в Мосгордуму, которых не зарегистрировали на сентябрьские выборы из-за ошибок в подписных листах. Например, у 12 кандидатов были обнаружены подписи ранее умерших людей, а у 13 кандидатов — подписи с несуществующими или недействительными паспортными данными. Из-за этого Мосгоризбирком отказал оппозиционерам в допуске к выборам.