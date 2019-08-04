Пользователи Twitter возмутились идеей блогера находить и убивать детей силовиков

В соцсетях возмутились высказыванием интернет-пользователя Максима Стеклова, который призвал находить и убивать детей силовиков, обеспечивающих безопасность во время беспорядков в Москве. Россияне призвали Следственный комитет и МВД обратить внимание на активиста.
Ранее Стеклов, комментируя информацию о поисках и угрозах сотрудникам полиции и ОМОНа, написал: «А дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».
Снафф-видео — жанр короткометражных фильмов, в которых показываются настоящие убийства без использования компьютерной графики и спецэффектов.
«Жаль, что Следственный комитет РФ до вас не добрался. На статью вы уже наговорили, можете не тереть (удалять — прим. ред.) твит», — написал в Twitter Евгений Золотухин в ответ на резкое высказывание Стеклова. «Колыма тебя ждет», — обратился к Стеклову Маклай. Многие пользователи в комментариях указали официальные страницы СК РФ и МВД в Twitter.
На угрозы Стеклов заявил: «Все желающие заступиться за честь Росгвардии и [ударить меня] за попирание своей стабильности, знаете, где меня искать в эту субботу». В ветке обсуждения он отметил, что собирается принять участие в несогласованном митинге в Москве 3 августа.
На резкое выражение Стеклова отреагировала и главред RT Маргарита Симоньян. В своем telegram-канале она отметила, что удивится, если мужчина не попадет в тюрьму. «Очень удивлюсь, если чувак не присядет лет на несколько», — написала журналистка.
В столице 3 августа прошли незаконные акции. По данным МВД в них приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. Из них около 600 человек задержали за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников Росгвардии.