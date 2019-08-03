Под суд может попасть участник незаконного митинга в Москве, нанесший травму росгвардейцу

Напавний на росгвардейца участник незаконного митинга задержан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека, который травмировал росгвардейца, когда тот попытался его задержать во время незаконной акции в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. Страж порядка сейчас находится в НИИ им. Н. В. Склифосовского, медики заподозрили у него перелом руки. Напавший задержан.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Мужчина при задержании оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии, сообщало ранее «URA.RU». Между тем, стражи порядка, контролирующие несанкционированный митинг, стараются вести себя максимально корректно. Как сообщил нашему агентству директор Центра политического анализа Павел Данилин, сотрудники полиции при задержании протестующих ведут себя «предельно адекватно и в рамках закона». И это несмотря на то, что некоторые участники акции приносят с собой холодное и огнестрельное оружие.

По последним данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек.

Власти Москвы согласовали так называемым «независимыми кандидатами» в Мосгордуму митинг на 10 и 11 августа, однако представители оппозиции проигнорировали это предложение. Политолог Олег Матвейчев заявил «URA.RU», что организаторы митинга изначально не были заинтересованы в согласованной акции. не прошедшие регистрацию вМосгоризбиркоме кандидаты организуют незаконные акции протеста в связи с тем, что члены комиссии отказал им в регистрации из-за ошибок в подписных листах. Например, у 12 кандидатов были обнаружены подписи ранее умерших людей, а у 13 кандидатов — подписи с несуществующими или недействительными паспортными данными.