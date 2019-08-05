Уральцев предупредили об урагане

МЧС рекомендует во время урагана не выходить из дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ураган и ливни пройдут в Курганской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Югре 6 августа. Об этом сообщили региональные пресс-службы МЧС.

«В Свердловской области ожидаются грозы, ливни и ветер 23-25 м/с. В Курганской области — сильный дождь с градом и ветер 16 м/с. В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) — гроза с дождем и ветер 18 м/с. В Челябинской области — ветер 22 м/с», — говорится в пресс-релизе МЧС.

В ведомстве просят уральцев отказаться от отдыха на природе и переждать ураган дома, закрыть все окна и обесточить электроприборы. МЧС также советует автомобилистов быть особенно бдительными на дорогах, соблюдать ограничения по скорости и держаться от других машин на безопасном расстоянии. Рекомендации связаны с тем, что штормовой ветер может повалить деревья и линии электропередач, что, в свою очередь, может вызвать пожары.

Ранее сообщалось, что в начале августа в Россию пришли холода, напоминает Narion News. Такие погодные аномалии связаны с глобальным потеплением. За последние 15 лет число опасных явлений погоды выросло в два раза, следует из статистики Росгидромета.