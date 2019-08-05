Гонщик, устроивший смертельное ДТП в Екатеринбурге, попал под следствие

Такси буквально смяло в результате удара Фото: ИА «Ночные новости»

В отношении 23-летнего участника ДТП, случившегося в Екатеринбурге 4 августа, Владимира Васильева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Свердловской области.

«В отношении Васильева возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. По этой статье мужчине грозит до пяти лет колонии.

Как ранее сообщало «URA.RU», накануне ДТП Васильев выпивал в квартире своего приятеля 23-летнего Глеба Березкина на улице 40-летия Комсомола, где собралась компания из семи человек. Под утро они забрали ключи от автомобиля Kia у одного из собутыльников и угнали машину. Васильев сел за руль и на перекрестке Малышева и Московской на огромной скорости, пролетев два светофора на красный свет, врезался в автомобиль Lada (такси Uber), пострадали еще три машины. В результате аварии погибли 25-летний таксист Александр Трушков и его 28-летний пассажир Виталий Никифоров. Васильева и Березкина госпитализировали с незначительными травмами, пострадал водитель впереди стоявшей Toyota. Позже появилась видеозапись, на которой очевидец общается с виновниками аварии: водитель KIA Rio и его пассажир находятся в неадекватном состоянии и не понимают, что погубили людей. При обыске в квартире Берзкина полицейские нашли много бутылок с из-под алкоголя и россыпи таблеток.