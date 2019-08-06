Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время поездки на необитаемый арктический остров Вилькицкого встретил белого медведя. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Instagram.
«На острове Вилькицкого встретил коренной обитатель», — подписал Артюхов видео, опубликованное в Instagram в формате stories. На кадрах виден белый медведь, который прогуливается по земле.
Судя по остальным видео, Артюхов также пообщался с командой активистов и помог ей провести территорию в порядок. «Сегодня встретился с волонтерами, которые проводят „генеральную уборку“ острова Вилькицкого», — подписал Артюхов другой ролик. Ямальский губернатор лично принял участие в субботнике. На кадрах видно, как глава региона в перчатках, резиновых сапогах и спецодежде вместе с волонтером несет тяжелую гофрированную трубу. «Завершим очистку острова в 2021 году», — резюмировал Артюхов.
Эта акция стала далеко не первой уборкой, прошедшей на острове Вилькицкого. Ямальские власти совместно с энергетиками регулярно занимаются очисткой данной территории от мусора и металлолома, оставшегося со времен освоения нефтяного и газового Севера в Советском Союзе.