Самый богатый кандидат на место в тюменской облдуме не борется за голоса избирателей

Гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу, претендующий на место в тюменской облдуме, до сих пор не ведет избирательную кампанию, в отличие от конкурентов. Он начнет ее только 12 августа с открытия общественной приемной, сообщили «URA.RU» в реготделении партии «Единая Россия», поддерживающей кандидата. При этом оппоненты единоросса уже больше месяца борются за депутатское кресло, успев стать фигурантами нескольких скандалов.
Глава «Мостостроя» пока даже не отчитался о поступлениях в избирательный фонд. При этом Руссу оказался самым богатым претендентом на место в парламенте, заработав в 2018 году 80 млн рублей. Его ближайший конкурент либерал-демократ Мурат Тулебаев заявил о доходе в 2,7 млн рублей.
«Руссу опытный кандидат, поэтому он не торопился начинать активную кампанию, не убедившись, что к ней все готово», — заявили агентству в пресс-службе тюменских единороссов. Политолог Александр Безделов считает, что Руссу хватит для агитации и трех недель.
Сам гендиректор «Мостостроя» в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что начнет кампанию 12 августа. «У нас есть еще около месяца, мы рассчитываем, что этого времени хватит», — заявил он. На вопрос об избирательном фонде Руссу ответил, что деньги поступят туда в конце недели. «Размер фонда и источники поступления будут открыты после опубликования», — уточнил кандидат.
На место в облдуме также претендуют Максим Карпиков, представляющий «Справедливую Россию», и коммунист Анатолий Княжев. Довыборы в парламент состоятся 8 сентября, в них примут участие жители Калининского округа Тюмени.