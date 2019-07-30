Больше всего денег на выборах в тюменскую облдуму получил неожиданный кандидат

Лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин не поскупился на своего кандидата Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Максим Карпиков, выдвинутый «Справедливой Россией» на довыборы в тюменскую облдуму и считавшийся «техническим кандидатом», неожиданно опередил своих конкурентов по размеру избирательного фонда. Данные о поступивших в фонды средствах опубликованы на сайте регионального избиркома.

Эсер отчитался о поступлении 250 тыс. рублей, 177,45 тыс. рублей пришло в фонд коммуниста Анатолия Княжева, на счету либерал-демократа Мурата Тулебаева — 150 тыс. рублей. Данных о директоре компании «Мострострой-11» Николая Руссу, поддержанного «Единой Россией», на сайте нет. «Это связано с тем, что средства в фонд пока не поступили, когда по счету будет какое-то движение, данные обновятся», — объяснили «URA.RU» в облизбиркоме.

Ранее «URA.RU» сообщало со ссылкой инсайдера, что лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин передумал «сливать» довыборы в облдуму. «Поступление средств подтверждает этот инсайд. Значит, на участке будет борьба. Безусловно, Карпиков не составит конкуренции Руссу в финансовом отношении, но не все измеряется деньгами», — прокомментировал ситуацию политолог Аркадий Либерман.

Место в облдуме стало вакантным после того как экс-депутат Олег Чемезов был назначен замгубернатора Свердловской области. Довыборы в региональный парламент пройдут 8 сентября, в них имеют право принять участие жители Калининского административного округа Тюмени.