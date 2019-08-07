Бастрыкин забрал дело об отмывании денег фондом Навального в центральный аппарат СКР

По поручению Александра Бастрыкина два уголовных дела о массовых беспорядках и отмывании денег ФБК передадут в в Главное следственное управление СК России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расследованием уголовного дела об отмывании одного миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией (основанный блогером Алексеем Навальным — прим.ред.) займется Центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее распоряжение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — казано в сообщении ведомства. Там добавили, что центральный аппарат СКР также займется расследованием уголовных дел о массовых беспорядках во время несанкционированной акции в Москве 27 июля и нападении на сотрудников Росгвардии.

Уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией СКР возбудил 3 августа по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, которые были заведомо приобретены другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Следствие полагает, что начиная с 2016 года и по декабрь 2018-го сотрудники фонда, а также пока не установленные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, напоминает деловая газета «Взгляд». По данным следователей, деньги через банкоматы зачисляли на счета сотрудников фонда, затем деньги зачислили на рассчетные счета фонда. Как писало «URA.RU», схему, якобы, придумал соратник Навального экс-депутат Думы Екатеринбурга Леонид Волков.

В СКР считают, что речь идет о деньгах, которые были приобретены преступным путем и заявляет, что подозреваемые об этом знали. «Следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда», — отметили в СКР.

Главное следственное управление СК России также займется делом о массовых беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции, которая прошла 27 июля. Это дело объединили в одно производство с уголовным делом о применении насилия в отношении силовиков, по нему проходят девять фигурантов.